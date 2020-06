Kiko Matamoros explica por qué no puede pagar a Carmen Lomana por la demanda que ella ganó contra él

«Acabo de poner ‘Viva la Vida’. Escucho al impresentable de Kiko Matamoros arremetiendo contra alguien por su comportamiento poco ético. ¿Con qué autoridad moral cuando él me está debiendo 50.000 euros? No queriendo pagar. Es vergonzoso que se permita hablar», tuiteó Carmen Lomana el domingo 28 de junio de 2020 para hacer referencia al dinero que Kiko Matamoros tiene que pagar a Carmen Lomana por una demanda que le ganó la celebrity.

Carmen Lomana en la boda de Ainhoa Arteta y Matías Urrea

La noticia no tardó en ser comentada en ‘Viva la vida’ cuando Suso lo dijo públicamente. «Tengo una noticia que va a sentar muy mal a Kiko Matamoros. Me sabe mal por mi compañero. Carmen Lomana nos está viendo y ha puesto un tuit», señaló el colaborador, lo que provocó una respuesta de Kiko Matamoros: «Vamos a ver. Lo he visto. Lo he explicado ya», comenzó Matamoros.

Kiko Matamoros amenaza con una denuncia

El colaborador, que fue condenado a pagar 30.000 euros por unas palabras sobre Carmen Lomana que ella denunció, anunció que va a hacer lo mismo con la celebrity: «Por llamarme impresentable te voy a denunciar«, le advirtió Kiko Matamoros.

Kiko Matamoros responde al tuit de Carmen Lomana | Foto: Telecinco.es

«Me condenaron a pagar esto y yo saludé la condena. Si te los tengo que pagar, te los voy a pagar, pero no sé cuándo. Coincidió con que me cayó un embargo de la Agencia Tributaria y por tanto te tienes que poner a la cola porque estas son las leyes. Primero cobra la administración y luego los demás. No tengo problema en pagarte. Ahora bien, primero quiero que cobre la Agencia Tributaria y cuando acabe esa deuda ya vas tú. No tengas prisa», señaló Matamoros.

«Yo estoy pagando. No me vanaglorio de tener una deuda con Hacienda. Todos tranquilos, que he pagado más que nadie», comentó, señalando también que siempre ha respetado a Carmen Lomana, o mejor dicho, casi siempre: «Yo siempre te he respetado menos la vez que te dije eso y me ha costado la ruina que me ha costado. Me parece una sentencia durísima», finalizó Kiko Matamoros.