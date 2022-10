Kiko Rivera se arrepiente de todo lo que ha dicho sobre Isabel Pantoja

Kiko Rivera se arrepiente de lo que ha dicho sobre Isabel Pantoja. En una entrevista concedida a la revista Lecturas indica cómo se siente.

Kiko Rivera se arrepiente de lo que ha dicho sobre Isabel Pantoja. En una entrevista concedida a la revista Lecturas indica cómo se siente. Tras haber comentado lo más grande, reconoce que lo hizo por «llamar la atención» de su progenitora.

«Tenemos que reunirnos fuera de Cantora, que sea lo más privado posible. Va a ser duro. He dicho cosas muy feas y voy a tener que pedir disculpas en persona» comenta arrepintiéndose de toda la que ha liado al desvelar trapos sucios poco agradables.

«Tantos meses que he estado peleado, dando entrevistas para llamar la atención de mi madre… Lo he pasado muy mal, no me merece la pena» ha indicado. Reconoce que estaba destrozado moralmente y que su táctica quizá no fuera la más adecuada.

«Solo veía que yo lo he pasado mal, no me paré a pensar en cómo lo estaría pasando mi madre. ¡Se me ponen los pelos de punta! Con el tiempo lo he podido canalizar. Ahí es cuando me he venido abajo y he decidido ir por otro camino» comenta.

«He sido muy buen hijo toda mi vida hasta que se me ha jodido y se me ha mentido. Ahí he saltado, solo que en vez de gritar en mi casa tomé la decisión de hacerlo público. Me arrepiento. He sido madrero, sigo necesitando a mi madre, y mucho más (…) Mi madre me ha hecho daño y yo a ella también» sentencia. Ya veremos si su madre acepta estas disculpas implícitas o no. Esperamos tu opinión al respecto.

Curiosidades Televisión #Isabel-Pantoja #Kiko-Rivera