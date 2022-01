Kim Kardashian termina cabreándose seriamente con Kanye West

Kim Kardashian ha tenido que cabrearse con Kanye West. La tendencia del cantante a meterse en problemas vuelve a salir a flote.

Kim Kardashian ha tenido que cabrearse con Kanye West. La tendencia del cantante a meterse en problemas vuelve a salir a flote. Y eso que todo iba bien. La socialité había comentado a sus allegados que pasa totalmente de West y que incluso se alegra de que él tenga una relación con Julia Fox.

Pues bien, West ha tenido que liarla en una entrevista, pero antes,, como indica una fuente cercana a Kim, te recordamos que «Pete tiene que se presentado a los hijos de Kim. Cuando él va a Los Angeles se queda en un hotel de Beverly Hills donde ella va a verle».

West comentaba esta semana que «he ido a recoger a mis hijos al colegio y la seguridad ha impedido que lo haga. Se pusieron los agentes delante de ellos para evitarlo. No quise discutir. Me relajé, llevé a mis hijos al colegio y los dejé. North me dijo que quería que entrase porque me quería enseñar algo y le dije que no podía entrar en mi casa».

«Soy el negro más rico del mundo y el padre de North. La seguridad me impide que entre en su habitación. Por lo visto, el nuevo novio está viviendo ahí y no puedo ni entrar. Llamé a mis primos y ya sabes lo que piensan. Tengo claro que la seguridad no va a interponerse entre mis hijos y yo. Tampoco permito que ellos aparezcan en TikTok sin mi permiso».

Kim está bastante cabreada ya también «triste por estas rabietas públicas». Una fuente cercana comenta que «siempre ha intentado que todo vaya bien e incluso ha protegido a Kanye. Ella piensa que lo mejor es que anuncie cuándo va a ir a su casa y que avise para crear un horario. Kanye jamás ha dejado de tener el derecho a ver a sus hijos. Eso que está diciendo es falso. Nadie se opone a que se lleve a cabo esa visita». Cabreo tenemos. A ver en qué queda todo esto.

Parejas Televisión #Kanye-West #Kim-Kardashian