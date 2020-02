La confesión más fuerte de Concha Velasco: «Tengo previsto morirme a los 82»

Concha Velasco y todo su equipo de la obra teatral ‘El funeral’ han concedido una rueda de prensa, y ha sido ella la que ha conseguido dejar a más de una persona con la boca abierta. No solo ha hablado sobre numerosos detalles de su boda, sino también de su propio funeral.

Concha Velasco en la presentación de ‘El Funeral’ en Madrid

Parece que a la actriz se le pasó por la cabeza retirarse de los escenarios una vez finalice este trabajo, sin embargo, no hay nada claro sobre su jubilación. Y otra de las cosas que ha pensado es cuándo morirá, por lo que parece que ella misma sabe con qué edad pasar a mejor vida. Sobre su próximo papel, parece que no tiene que ver nada con la actuación, y ha dicho: «Pues mira, el que voy a hacer después de esta. Quizás con esa obra sí que acabe mi carrera porque acabo de cumplir 80 años y yo como tengo previsto morirme a los 82, pues eso».

Y esta edad no la ha dicho porque sí, sino porque ha recordado a las edades a las que murieron sus padres y ha hecho la media. La actriz añadió: «Es una media que la hemos decidido en la familia. Mi padre murió con 86, mi madre murió con 74, pues la media es que a mí me toca con 82. Pero no me importa. Desde que hago ‘El funeral’ y me veo ahí muerta en escena, pues ya estoy acostumbrada«.

Concha Velasco en la presentación de ‘El Funeral’ en Madrid tras su recuperación

Eso sí, el próximo proyecto que tiene entre manos llegará muy pronto, pero no ha podido dar muchos detalles al respecto. «Se llama ‘La habitación de María’, el título sí lo puedo dar», ha dicho, para seguir añadiendo: «No hay nada y hay todo, hay humor sí«.

Cada vez más frágil

Por lo pronto, con el paso del tiempo -algo muy normal- su salud se ha visto deteriorada y parece que tiene más facilidad para caerse, por eso se apoya en un bastón, porque bromeó de la siguiente manera: «Hijo mío, fui a saludar a un director que vino al programa y me caí de espaldas. Mira, mira aquí en la nuca el golpe que me di. Es que me caigo con mucha facilidad».