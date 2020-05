Sofía Suescun demanda a José Antonio Avilés y le pide 20.000 euros

La vida de José Antonio Avilés de está poniendo patas arriba poco a poco. El concursante de ‘SV 2020’ ni siquiera ha vuelto de Honduras y ya tiene gran cantidad de asuntos sobre los que dar explicaciones. Son muchas las personas que han hablado en ‘Sálvame’ y que han querido contar sus experiencias con el joven, todos ellos apuntando a supuestas estafas.

Pues bien, una de las formas que está usando Avilés para defenderse es decir que no tiene ninguna demanda, que él no está en la cárcel y que si hubiera hecho algo ya habrían tomado medidas. Pero parece que esto no es del todo cierto ya que Sofía Suescun demandó al concursante hace ya algunos meses y ahora ha contado en ‘Sálvame’ las razones por las que lo hizo.

Sofía Suescun habla con Jorge Javier sobre Avilés | Foto: telecinco.es

«Le demandé hace unos meses. Creo que fui de las primeras que lo caló. Lo denuncié el 14 de septiembre de 2019», empezaba diciendo. La que fuera ganadora de ‘Supervivientes’ le pide 20.000 euros y las razones de su demanda son las siguientes: «Me llamó fresca, me dejó de oportunista y de lo peor y yo por ahí no voy a pasar, además siendo completamente falso, dañando mi honor y mi imagen. No tenía su domicilio, se la mandé a su programa para que la leyera y le proponía unas disculpas o rectificar. No se pudo hacer así y lo siguiente que va a ser en cuanto se levante el Estado de Alarme es llegarle al buzón de su casa».

Una demanda conocida por Avilés

Sofía Suescun ha revelado que el colaborador sí que está al tanto de la demanda que le puso y asegura que le hacía la pelota: «Conmigo en un primer momento era un pelota pero los días que yo no estaba en el plató de ‘Viva la vida’ se inventaba cosas, me trataba con desprecio… Le bloqueé. Cuando venía a los otros programas venía arrastrándose, pidiéndome que le desbloqueara«, explicaba.

Sofía Suescun cuenta su situación con Avilés | Foto: telecinco.es

Además, la asesora del amor en ‘MyHyV’ contaba: «No me han impactado las informaciones de Avilés. Tomé las medidas que tenía que tomar porque a mí me dañaba muchísimo. Se enteró de la demanda porque venía detrás. «Jo Sofi ¿me has demandado? Ya sabes cómo es esto. Si a ti te viene bien que yo mienta». Le decía ‘mira Avilés, mejor que no crucemos palabra», concluía.