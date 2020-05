Suso confiesa el dolor que arrastra por los problemas de salud de su hermana: «Siento una culpa que no me deja ser feliz»

Suso fue uno de los protagonistas del programa del sábado 23 de mayo de 2020 de ‘Viva la vida’. Después del éxito del Puente de las emociones de ‘Supervivientes 2020’ quisieron repetir algo parecido en ‘Viva la vida‘, así que idearon una escalera de las emociones para la que el azar seleccionó primero a Suso y después a Alejandra Rubio.

Suso en ‘Viva la vida’ | Foto: Telecinco.es

El catalán estaba nervioso y emocionado y no tardó en abrirse totalmente: «Desde hace 2 años tengo internamente una culpabilidad que no me deja ser feliz, no sé si es la palabra, pero no soy la misma persona. Pasó algo en mi familia hace que me tocó muchísimo. Creía que era un hombre fuerte y cuando la vida me golpeó con un ser querido me di cuenta de que no era tan fuerte como creía. Hubo un accidente que sufrimos en mi familia que nos cambió a todos, especialmente a mi madre y me siento culpable de no haber estado todo lo que tenía que haber estado al lado de mi madre. Siempre dice que es fuerte y puede con todo, pero me hacía tanto daño. No puedo con que toquen a mis hermanas o a mi madre. No tengo fuerzas para vivir cuando pasan estas cosas», comentó.

«Estaba en un hotel, me llama mi madre y mi dice que mi hermana está en la UCI. Sentí cómo que mi vida se había ido a la mierda. Si tan joven la vida me pega un palo así, tener trabajo o tener dinero me daba igual. Me tocaron lo que más quería. No supe afrontarlo. No tenía fuerzas, era muy joven. Comencé pronto a trabajar y mi hermana seguía hospitalizada. Estuvo 3 meses en coma y fue algo que no entendía que mi madre tuviera tanta fuerza. Yo no la tenía. Cuando mi hermana estaba en ese sitio no podía entrar a verla. Entré en total 15 minutos, me quedaba en el pasillo. Era superior a mí. Me quedaba en la puerta. En cambio mi madre estuvo 24 horas a su lado. Me siento culpable de no haber estado a su lado todas las horas que se hubiera merecido», manifestó Suso.

Suso en la escalera de las emociones en ‘Viva la vida’ | Foto: Telecinco.es

«Mi madre siempre está ahí para escucharte. Me apoyo en todo en ella. Llevo dos años mal y no tengo el tema superado. No sé si podré volver a ser la misma persona porque mis circunstancias han cambiado. Mi madre me lo va a perdonar todo siempre, pero eso no significa que lo haya hecho bien», reveló sobre su madre, la persona a la que más quiere.

Suso pide perdón a su madre

A ella le quiso pedir perdón «por no haber estado ahí», dijo el catalán. «Me he equivocado mucho en televisión y ella se ha tirado horas hablando conmigo. Siempre ha estado protegiéndome. A veces no escuchaba a nadie, era un poco egoísta. Le quiero pedir perdón a ella. Desde que falleció mi padre siempre he sentido que tenía que haber estado ahí para ellas, mi madre y mis hermanas, pero son fuertes. Asumí el rol de protegerlas y de estar ahí. Tenía 8 o 9 años cuando falleció. Me llevaba bien con él, le recuerdo mucho. Cuando pasó la desgracia más grande de mi familia, siento que la promesa más grande, no podía controlarlo».

Suso, muy emocionado en ‘Viva la vida’ | Foto: Telecinco.es

Por su parte, su madre, Merche, señaló que él no tenía que protegerlas y que no era su responsabilidad: «A él no le toca protegerlos, me toca a mí protegerles. Le tengo que dar las gracias a él por estar siempre ahí aunque no le pertenezca a él protegernos. Sabe que le quiero muchísimo».