Buick podría ampliar la familia Electra y aquí está la prueba de ello

General Motors trabaja, a destajo, para recuperar el esplendor que tuvo antaño. Y para ello ha puesto el foco en la electrificación de dos de sus firmas más exclusivas a la par que desconocidas en según qué mercados. Y sus planes parecen que van por buen camino viendo la lista de espera que tiene para satisfacer la demanda de la renacida GMC Hummer EV. Pero más allá de ello, están todas las ideas (buenas o malas) que Buick está probando…

Buick planea lanzar al mercado su primer eléctrico puro en 2024 y en esa línea lleva tiempo trabajando. Y entre las novedades que deberían llegar hay un modelo que ya ha debutado y que aún está en desarrollo. Se trata de la versión de producción del Electra, el prototipo que conocimos en 2020. Sin embargo, parece que en General Motors están decididos a ampliar esta franquicia y la prueba está en todas las derivaciones comerciales registradas…

Todo apunta a que General Motors querría convertir a Electra en la marca de eléctricos de Buick, al estilo de Ioniq en Hyundai…

Si haces un poco de memoria, has de recordar que General Motors registro el nombre comercial Electra GS. Esto fue el pasado mes y parece que no estarían muy “conformes” pues han dado un paso más. Gracias a la amplia y generosa base de datos de la United States Patent and Trademark Office (USPTO) hemos tenido acceso a los últimos registros de Buick. Y nos hemos quedado sorprendidos con la amplitud de versiones posibles del Electra.

Si vas a la fuente, comprobarás que General Motors podría tener en mente expandir la familia Electra desde el E1 hasta el E9. Esta “idea” fue presentada en la USPTO el pasado día 27 de octubre y más allá del hecho de estudiar una ampliación de gama, podría estar esta idea. ¿Y si General Motors quiere que Electra sea una submarca eléctrica para Buick? Esta suposición no es oficial, pero viendo el amplio rango, no sería una posibilidad tan loca.

Pero si esta suposición finalmente se cumple, vuelve a surgirnos otra duda ¿Qué pasará con Electra GS? Entraría en esta hipotética gama de eléctricos o finalmente no la usarían. Sea como fuere, General Motors está buscando ideas para configurar la apuesta eléctrica de su firma premium Buick. Sobre todo para que al cliente chino, para la que está pensada, la entienda y no se lie cuando vaya al concesionario a comprarla. Mientras tanto, toca seguir esperando…

Sí, porque el hecho de que General Motors haya registrado todos estos nombres para Buick no significa que tengan que ver la luz del día. Tiempo al tiempo…

