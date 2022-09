El BMW X4 podría no tener relevo directo, que se volvería eléctrico

BMW está inmersa en una profunda actualización de su gama. En los últimos meses y semanas han nacido modelos tan importantes como el Serie 7 y su declinación eléctrica i7. Y este frenesí de lanzamientos no va a parar en los próximos meses y años pues la electrificación está acelerando los planes de la Bayerische y las demás marcas. Con estas prisas, es normal que se cambien, sobre la marcha, planes que en un momento dado parecían hechos…

Como sabéis, BMW y su filial Mini han trabajado en una nueva plataforma modular para vehículos térmicos y eléctricos. Se llama Neue Klasse y de ella ya te hemos hablado en alguna que otra ocasión. Pues bien, partiendo de esta base, irán desarrollando su futura gama de eléctricos para retirar para siempre la actual plataforma CLAR. Y aquí es donde llega la noticia: el BMW X4 de nueva generación se habría caído de los planes para mutar…

El BMW X4 podría dar paso en 2026 al iX4 eléctrico desarrollado sobre la plataforma Neue Klasse…

Según Bimmer Post y BMWBLOG no habrá un nuevo X4. La actual generación debutó hace ya cuatro años y aunque ya trabajaban en su relevo, finalmente lo habrían cancelado. Según ambas fuentes, el hipotético X4 tenía código interno de desarrollo G46 y estaba dotado de motores térmicos ICE. Aún así, el departamento comercial de la marca habría detectado una baja demanda, haciendo que el proyecto fuera inviable a nivel financiero y técnico.

Sin embargo, sí que habrían detectado demanda para una versión eléctrica llamada iX4. De hecho dicen que ya tendría código interno, NA7, y que entraría en producción a partir de noviembre de 2026. El centro elegido es el ubicado en Debrecen y la base sobre la que se sustentaría sería la Neue Klasse de la que hemos hablado. Pero aún hay más, pues avanzan que estaría dotado de baterías redondas Gen6 con células prismáticas de última hornada.

Con todo, no hay confirmación oficial de que el BMW X4 vaya a desaparecer tal como lo conocemos. Pero es un hecho que la electrificación avanza inexorablemente y los fabricantes tienen que adaptar sus gamas. Con todo, no podemos pasar por alto que esta «cancelación» sólo afectaría al X4 y no llegaría a otro hermano de gama, el X3. Por ahora el segundo convive con su alter ego eléctrico, aunque a medio plazo, también tendrá que decir adiós.

Tiempo al tiempo, que remedio…

Fuente – Bimmer Post – BMWBLOG