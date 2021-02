El nuevo Mitsubishi Outlander convivirá con el viejo por la falta del PHEV

Hace un par de días os presentábamos a la nueva iteración del Mitsubishi Outlander. Como pudisteis ver en las imágenes que la firma nipona distribuyó, la evolución respecto a su predecesor es muy importante. Tanto, que no parezca que uno y otro modelo formen parte de la misma familia. Esto, entre otras muchas razones, se debe a que su esqueleto y tren motriz son inéditos, haciendo que pierda, al menos por unos pocos meses, su esencia.

Y os preguntaréis ¿Por qué el nuevo Mitsubishi Outlander no sigue con la tradición? Muy sencillo: la casa de los tres diamantes no tenía dinero para una nueva entrega y han creado su propia versión del Nissan Rogue. Siendo así, no es extraño que todavía no hayan dado dato alguno sobre la ansiada versión híbrida enchufable (PHEV). Sin embargo, nosotros ya sabemos cuándo está previsto que llegue y qué sucederá mientras tanto…







El nuevo Mitsubishi Outlander tardaría un año en contar con una versión PHEV

Pues sencillo: el nuevo Outlander y el viejo convivirán en las salas de exposiciones durante un tiempo. Este movimiento comercial no es exclusivo de Mitsubishi, pero nos choca que hayan apostado por él. Cuando vimos la nota de prensa enseguida nos dimos cuenta de que esta versión, al menos por el momento, no figuraba en sus planes. Así es que varios medios, entre los que está Roadshow, han preguntado a la marca y esta es la respuesta…

Mitsubishi, como nuevo miembro de la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi, tiene una misión. Desarrollará la tecnología híbrida enchufable PHEV para todos los modelos del grupo franco-nipón. Por tanto, aún necesitan de un tiempo para poner a punto el tren motriz que debería devolver la esencia a su Outlander. Según la replica que han dado, para que esto suceda al menos pasará un año y de ahí que una y otra generación convivan.

Aunque esta medida pueda parecer contradictoria, podría ayudar a incrementar las ventas de Mitsubishi. Aquellos clientes que no tengan problemas morales para consumir y contaminar podrán hacerse con una unidad del nuevo. Sin embargo, aquellos que busquen un modelo grande, ecológico y más económico podrán poner sus ojos sobre el anterior. De esta forma amplían el abanico de posibles compradores mientras maduran la tecnología.

A nosotros nos parece una idea muy razonable, lo que no nos gusta es que el la Alianza no permita que el nuevo Outlander se venda en Europa. Su «hermano» Nissan Rogue tampoco lo hace, pero estamos convencidos que su tecnología la veremos muy pronto por las carreteras del viejo continente.

Fuente – Roadshow