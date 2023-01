Fórmula V: ¿qué es?

La Fórmula V o Fórmula Vee es otro tipo de competición de monoplazas que muchas personas no conocen, incluso algunas que siguen otras categorías del motorsport la desconocen. Sin embargo, no deja de ser un campeonato con una historia apasionante que hoy te traemos aquí para que puedas saber todo sobre esta competición eclipsada por la fama de otras, pero por la que han pasado leyendas del automovilismo…

¿Qué es la Fórmula V?

La Fórmula V, o Fórmula Vee, o Fórmula Volkswagen, también conocida como Fórmula Fau Vee en Brasil y Alemania, es un tipo de competición de motrosport popular y con costes relativamente bajos en comparación con otras categorías como la Fórmula Ford o superiores. Para poder hacer que sea tan barata, esta categoría del automovilismo usa un monoplaza con ruedas sin carenar, similar al concepto de Fórmula 1 inicial, solo que en la máxima categoría todo a evolucionado hasta convertirse en la más sofisticada. Aquí no, siguen manteniendo la simplicidad.

Por esta categoría han pasado grandes campeones conocidos a nivel internacional, como el famoso Niki Lauda, Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, Keke Rosberg (todos ellos campeones de Fórmula 1), Scott Dixon (6 veces campeón de la IndyCar), incluso nombres como Colin Bond, John Blanchard, John Bowe, Jason Bargwanna, Larry Perkins, y Paul Stokell (pilotos conocidos en Australia por la V8 Supercar), etc. Además, es importante destacar que existen Fórmula Vees en Europa, en Nueva Zelanda y en América.

La Fórmula First que es popular en Estados Unidos y Nueva Zelanda, es otra categoría relacionada con la Fórmula V, ya que emplea el mismo chasis, aunque el motor, los frenos y la dirección han sido mejorados para hacerlos superiores. Incluso las normas son similares.

Características técnicas de la Fórmula V



La Fórmula V, o Fórmula Vee, es un monoplaza muy particular que se compone por:

Mecánica basada en el Volkswagen Beetle (Escarabajo) de antes de 1963. Se emplean piezas originales como las ruedas, frenos, suspensión delantera, transmisión y motor. En algunos casos pueden estar modificadas.

Chasis con un diseño de marco de tubo especial para competición para conseguir mejorar la seguridad en accidentes.

Neumáticos de carreras especiales.

Carrocería ligera fabricada en fibra de vidrio o fibra de carbono.

Velocidad máxima de 190 Km/h.

1.6 G en curvas.

Peso mínimo de 465 Kg sin conductor.

Cilindrada que puede variar, pero que ronda los 1200 CC a 1600 CC. En algunos casos, se sustituyó el motor refrigerado a aire inicial por uno refrigerados a agua más moderno.

El precio de comprar y mantener un Fórmula V es de unos 35.000€ en 2022 si lo compras nuevo. De segunda mano el precio sería incluso mucho más bajo.

Evidentemente, si has pensado en comprarte uno para circular por la calle, ya te adelanto que no están homologados, por lo que no podrás usarlo más que en circuitos.

Costes de la Fórmula Vee A lo largo de los años se ha intentado que la categoría mantenga su bajo coste. Incluso, algunas piezas que ya no se fabrican, se ha permitido sustituirlas para seguir manteniendo la esencia de este monoplaza sin demasiadas alteraciones. Por tanto, para puristas del motorsport, es una categoría bastante pura. Variantes de la Formula V Es importante destacar que la Fórmula V, o Fórmula Vee, tiene variantes de las reglas que se emplean según donde se corra. Por ejemplo, son diferentes en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Irlanda y en Alemania. Sin embargo, el formato del monoplaza se mantiene similar desde los comienzos en todos los lugares. También existen variantes como la Fórmula Súper Vee que se ha actualizado con motores Ford de competición más actuales y que se corren en lugares como Uruguay. Desde 1964 hasta 2021, las competiciones de Fórmula Vee han sido muy numerosas, con diversos ganadores y participantes de categoría como he mencionado anteriormente… ¿Qué te ha parecido? ¿Conocías ya la Fórmula V? ¿Verías una carrera de Fórmula V? ¿Comprarías un monoplaza de Fórmula V? No olvides dejar tus comentarios…