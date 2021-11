GP de Catar de F1 2021: Resultados de la clasificación

En la sesión de los entrenamientos libres 3 se ha visto más o menos lo de las dos sesiones previas de ayer. El GP de Catar de F1 2021 parecía que no llevaría a grandes sorpresas durante la clasificación, pero vaya si las ha habido. Por un lado, Mercedes ha mostrado un impresionante rendimiento aquí, especialmente con Lewis Hamilton, que ha conseguido hacer la pole con una ventaja de nada menos que cuatro décimas respecto al segundo clasificado, que es Max Verstappen. Red Bull ha tenido muchos problemas con el DRS durante este fin de semana y, aunque finalmente lo han arreglado para la clasificación, no han podido ser tan rápidos. Pero no está todo dicho, mañana queda aguantar a la salida y luego transformar esa primera posición en victoria. Una carrera dura para ambos, y también para sus respectivos equipos, que deberán estar atentos a los problemas que surjan durante la carrera y a las estrategias.

Por otro lado, Sergio Pérez ha caído en la Q2 de este GP de Catar. No ha mejorado su tiempo y no pasó el corte, dejando solo a su compañero. Algo negativo para ambos mundiales, ya que Max estará solo ante los dos Mercedes que salen haciéndole un sándwich. Veremos si durante la carrera puede alcanzarlos y al menos estorbar algo para que los Mercedes no salgan de aquí acortando distancias, o viceversa, si los Mercedes consiguen darle un duro golpe a Red Bull. Todo está muy interesante, y es probable que hasta la última carrera, en la última vuelta, no sabremos quién será el campeón…

Otro de los perjudicados ha sido Pierre Gasly, quien ha cogido un piano muy fuerte en la Q3 y ha roto el ala delantera, que se ha hecho añicos y le ha cortado el neumático delantero derecho, generando una bandera amarilla al final de la Q3. Menos mal que la han retirado pronto, aun así es probable que haya afectado a algunos de los tiempos que estaban haciendo por detrás, entre ellos Verstappen, Alonso, etc., ya que Hamilton había salido el primero en esa sesión para asegurarse una vuelta limpia y sin problemas, ya que sabía que tenían mucha superioridad. En cuanto a Gasly, finalmente ha mantenido la P4, ya que había hecho un tiempo muy bueno previamente, así que no le ha perjudicado nada, ya que más de eso no habría podido hacer.

En Ferrari hubo buenas y malas noticias. Charles Leclerc no lograba pasar a la Q3 ni con otro intento con neumáticos blandos, algo le ocurría a su coche y no sabían muy bien qué. Carlos Sainz logró pasar con medios, y luego finalmente hacer el séptimo mejor tiempo para salir desde una buena posición mañana y con una buena estrategia de neumáticos. Impresionante también Fernando Alonso, quien ha pasado a Q3 y se ha marcado un tiempazo para salir mañana 5º, su mejor posición de partida de este año y la más cercana a la pole, a solo 8 décimas. Ocon ha quedado 9, veremos qué pueden hacer mañana, ya que mantienen una lucha con Alpha Tauri (P4 y P8) en el mundial de constructores.

Resultados de los libres 3

#8211; #8211; – – Posición Piloto Equipo Tiempo 1 Valtteri Bottas Mercedes 1’22″310 2 Lewis Hamilton Mercedes 1’22″388 3 Max Verstappen Red Bull 1’22″651 4 Pierre Gasly Alpha Tauri 1’22″835 5 Sergio Pérez Red Bull 1’22″846 6 Carlos Sainz Ferrari 1’23″048 7 Fernando Alonso Alpine 1’23″186 8 Esteban Ocon Alpine 1’23″209 9 Charles Leclerc Ferrari 1’23″276 10 Yuki Tsunoda Alpha Tauri 1’23″567 11 Daniel Ricciardo McLaren 1’23″711 12 Sebastian Vettel Aston Martin 1’23″884 13 Lando Norris McLaren 1’23″895 14 George Russell Williams 1’23″923 15 Lance Stroll Aston Martin 1’24″154 16 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1’24″246 17 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1’24″288 18 Nicholas Latifi Williams 1’24″499 19 Mick Schumacher Haas 1’24″690 20 Nikita Mazepin Haas Sin tiempo

Resultados de la clasificación

#8211; #8211; – – Posición Piloto Equipo Tiempo 1 Lewis Hamilton Mercedes 1’20″827 2 Max Verstappen Red Bull 1’21″282 3 Valtteri Bottas Mercedes 1’21″478 4 Pierre Gasly Alpha Tauri 1’21″640 5 Fernando Alonso Alpine 1’21″670 6 Lando Norris McLaren 1’21″731 7 Carlos Sainz Ferrari 1’21″840 8 Yuki Tsunoda Alpha Tauri 1’21″881 9 Esteban Ocon Alpine 1’22″028 10 Sebastian Vettel Aston Martin 1’22″785 11 Sergio Pérez Red Bull 1’22″346 12 Lance Stroll Aston Martin 1’22″460 13 Charles Leclerc Ferrari 1’22″463 14 Daniel Ricciardo McLaren 1’22″597 15 George Russell Williams 1’22″597 16 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1’23″156 17 Nicholas Latifi Williams 1’22″213 18 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1’23″262 19 Mick Schumacher Haas 1’23″407 20 Nikita Mazepin Haas 1’25″859

Mañana más con la carrera del GP de Catar. Veremos quién gana, y todo lo que puede ocurrir. Este es un circuito muy duro a nivel físico para los pilotos, y también para los monoplazas con esos pianos que son auténticos destructores. Será raro que todos los coches terminen mañana enteros…