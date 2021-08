GP de Hungría de F1 2021: Resultados de la carrera

Impresionante la carrera del GP de Hungría de F1 2021. Si alguien hubiese dicho que iba a terminar así nadie lo hubiera creído. Probablemente ha sido la carrera más emocionante de este mundial, y una de las mejores de los últimos tiempos. Pasará a la historia, no solo por las caras nuevas que se han visto en el podio, también por todo lo ocurrido en los primeros compases de la carrera y por las luchas tan intensas y maravillosas que ha habido. Seguro que no ha habido ni un solo aficionado al motorsport que no haya disfrutado.

Esteban Ocon ha conseguido una victoria, se estrena como ganador de una carrera aquí en el GP de Hungría y se transforma en el ganador 111 de la historia de la Fórmula 1, primera del equipo Alpine tras cambiar su nombre. Segundo ha sido Sebastian Vettel, que ha logrado una segunda plaza pese a haber tenido más ritmo durante buena parte de la carrera, pero no ha podido pasar a Ocon. Merecido podio para ambos. Tras ellos ha llegado en las últimas vueltas un Lewis Hamilton que hacía la segunda salida tras la bandera roja completamente solo. Todos los demás entraban a poner neumático de seco mientras él era el único que salía desde la parrilla cuando se apagaban las luces del semáforo y con neumáticos intermedios por la lluvia que había caído al comienzo y había mojado la pista.

Tras caer atrás, Hamilton ha logrado remontar hasta volver al podio. Se va ahora como líder del mundial para disfrutar de las vacaciones de verano más tranquilo. Mal día para el equipo Red Bull. Ellos no han cometido ningún error, sin embargo, en la salida Valtteri Bottas se llevaba por delante a Lando Norris, y a su vez han provocado que ambos Red Bull se queden casi K.O. En el caso de Sergio Pérez ha abandonado y Max Verstappen ha continuado con un coche extremadamente dañado. Le faltaba todo el barge board, el pontón tenía perforaciones y el suelo estaba roto. A pesar de eso, durante la bandera roja los mecánicos han podido cambiar algunas partes y pegar otras para que aguantase. Al final ha terminado dentro de los puntos, pero muy lejos de la cabeza y perdiendo su liderato del mundial. De no ser por el abandono que tuvo al comienzo, el accidente por el desfallecimiento de su neumático, el toque con Hamilton en Silverstone, y lo de hoy que ha vuelto a ser algo que no ha sido culpa de suya. De lo contrario, tendría una ventaja enorme sobre Hamilton. Una pena…

Hamilton se va con 192 puntos, Verstappen con 186. Duro zarpazo también a Red Bull, que se va con 290 puntos y Mercedes lidera el mundial de constructores con 300.

Han pasado tantas cosas que es complicado recordarlas todas. Otra de las maravillas ha sido la lucha entre Carlos Sainz y Fernando Alonso que han estado saboreando el podio. Sin embargo, Lewis ha llegado con neumáticos más jóvenes y de un compuesto más rápido para quitarle este podio. Sin embargo, Alonso ha conseguido mantener 10 vueltas detrás a un Lewis Hamilton con neumáticos muy superiores y con un coche bastante más rápido. Fernando se ha hecho un moro y ha conseguido desesperar al británico que no hacía más que quejarse por radio pese a que el español ha sido muy limpio en la batalla. Sainz no ha podido aguantar tanto, y le ha pasado rápidamente. Al final 4º y 5º para Sainz y Alonso respectivamente…

Alonso elegido piloto del día. La batalla que ha mantenido con Hamilton ha sido una de las mejores que pasarán a la historia. Impresionante a sus 40 años. ¿Quién dijo que estaba acabado?

Por cierto, en el pitlane al entrar todos de golpe también ha habido lío. Adelantamientos dentro del pit, y también un unsafe release de Kimi que se ha llevado a Mazepin y ha tenido que abandonar. Impresionante, hubo de todo en este GP de Hungría.

5 posiciones de sanción para Bottas y para Stroll en el GP de Bélgica, ya que se han llevado por delante a los Red Bull, McLaren y también al Ferrari de Leclerc. Y cuidado porque han sido llamados a declarar varios pilotos, entre ellos Bottas y Sainz por no respetar el protocolo. Veremos si hay sanción…

Resultados de la carrera

#8211; #8211; – – – Posición Piloto Equipo Tiempo Vueltas 1 Esteban Ocon Alpine – 70 2 Sebastian Vettel Aston Martin +1″859 70 3 Lewis Hamilton Mercedes +2″736 70 4 Carlos Sainz Ferrari +15″018 70 5 Fernando Alonso Alpine +15″651 70 6 Pierre Gasly Alpha Tauri +63″614 70 7 Yuki Tsunoda Alpha Tauri +75″80 70 8 Nicholas Latifi Williams +77″910 70 9 George Russell Williams +79″094 70 10 Max Verstappen Red Bull +80″244 70 11 Kimi Räikkönen Alfa Romeo +1 vuelta 69 12 Daniel Ricciardo McLaren +1 vuelta 69 13 Mick Schumacher Haas +1 vuelta 69 14 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo +1 vuelta 69 15 Nikita Mazepin Haas – Retirado 16 Lando Norris McLaren – Retirado 17 Sergio Pérez Red Bull – Retirado 18 Charles Leclerc Ferrari – Retirado 19 Lance Stroll Aston Martin – Retirado 20 Valtteri Bottas Mercedes – Retirado

Ahora toca descansar un poco de Fórmula 1 tras este GP de Hungría. Se inician las vacaciones de verano. El 29 de agosto volverá la acción con el GP de Bélgica.