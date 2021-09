La producción del esperado Tesla Roadster vuelve, otra vez, a retrasarse

Parece mentira, pero Elon Musk y Tesla iniciaron su andadura vital con el espectacular Roadster. Puede que muchos no lo sepáis, pero la primera generación no era más que un recarrozado eléctrico del mítico Lotus Elise. De hecho, las unidades que se vendieron de él se ensamblaron en la fábrica que la firma inglesa tiene en Hethel. Sea como fuere, sirvió para demostrar al mundo que eran capaces de crear una firma de coches eléctricos desde cero.

Ahora, cuando Tesla vuela alto gracias a los Model 3 y Model X estamos expectantes por conocer al nuevo Roadster. De hecho, sabemos cómo será su diseño desde el año 2017, pues Elon Musk lo presentó en un evento de la marca. El problema está en que por culpa de factores exógenos a la firma, se ha ido retrasando su lanzamiento. La última vez anunciaron que llegaría en 2022 pero parece que no será así. Al menos, es lo que ha dicho Musk…

2021 has been the year of super crazy supply chain shortages, so it wouldn’t matter if we had 17 new products, as none would ship.

Assuming 2022 is not mega drama, new Roadster should ship in 2023.

— Elon Musk (@elonmusk) September 1, 2021