Los mejores coches que nunca se fabricaron

Muchas veces vemos prototipos o concept cars que luego se fabrican de una forma muy diferente a como lucía dicho modelo de muestra. Otras veces también existieron proyectos que quedaron en la mesa de diseño y que jamás llegaron a fabricarse. Pues bien, en este artículo vamos a ver algunos de los mejores coches que no llegaron a ponerse en producción, en algunos casos por ser proyectos realmente locos. Pero lo cierto es que más de uno querría tener alguno de ellos entre las manos…

Bugatti 16C Galibier

Bugatti es una marca francesa bien conocida por sus deportivos extremadamente potentes y rápidos. Ya hizo verdaderas locuras como con sus motores W16 de VW para su Chiron Super Sport 300+, o para el Veyron. Pero hubo un modelo que la marca no llegó a poner en producción, un cuatro plazas casi perfecto que debía salir en 2009.

Este proyecto del que hablamos se llamaba Galibier y se parecía bastante a un Veyron con motor delantero y cuatro puertas. Llevaba el mismo motor W16 de 8 litros que su hermano Veyron, pero limitó sus cuatro turbos par agregar dos supercargadores enormes en su lugar. Esto hizo que tuviera una potencia de unos 1000 CV y velocidades punta de casi 380 km/h. Pero finalmente se quedó solo en un concepto, cancelando el proyecto para centrarse en el desarrollo del Chiron.

VW XL Sport

El VW XL 1 un biplaza diseñado para ser lo más eficiente posible en cuanto al consumo de combustible. Usaba un motor híbrido diésel de dos cilindros y 800 cc de cilindrada. A alguien se le ocurrió usar un V Twin de 1.2 litros de la superbike Ducati 1199 Superleggera para este XL. Esto consiguió un vehículo de más de 200 CV y 12000 RPM, pudiendo pasar de 0-100 km/h en unos 5.7 segundos y llegando hasta velocidades punta de 270 km/h.

Finalmente no se pondría en producción, y es que este concepto hubiera sido realmente costoso para producirlo en masa. El XL 1 estándar ya costaba bastante y la versión Sport podría llegar a costar un auténtico disparate si contamos las piezas de titanio necesarias la fibra de carbono, etc.

Jaguar c-x75

En 2010 también hubo otro de esos conceptos que no llegarían a producirse. Esta vez de la mano de la marca británica. Este Jaguar C-X75 se veía bastante bien, y se fabricarían algunas versiones propulsadas por diferentes motores. Una de ellas con dos motores de turbina de gas alimentados con diésel que generaba electricidad para impulsar sus cuatro motores eléctricos. Conseguían potencias de unos 800 CV, suficiente para alcanzar hasta 330 km/h de punta y acelerar de 0-100 km/h en algo más de 2.5 segundos.

Luego Jaguar abandonó los motores de turbina y optó por un motor híbrido turboalimentado y sobrealimentado de 1.6 litros con 870 CV y velocidades máximas de unos 350 Km/h. Sin embargo, Jaguar decidió finalmente cancelar el proyecto en 2010. No obstante, sí que existen algunos coches fabricados que se usaron en la película 007 Bond ‘Spectre’, parecidos al concepto original, pero con un V8 antiguo en lugar del sistema híbrido.

Lamborghini Estoque

Lamborghini se siente más cómodo construyendo superdeportivos y enormes SUV, como se ha podido comprobar. Pero lo que quizás no sabías es que estuvo casi a punto de construir su propio GT de cuatro plazas en el año 2008. El concepto se llamó Lamgorghini Estoque y tenía un motor de 5.2 litros V10 y sistema de tracción a las cuatro ruedas, y posicionado en la parte delantera en vez de en la trasera.

Lo cierto es que parecía un coche bastante bonito, con un diseño bastante sutil, pero la firma italiana decidiría enterrar este concepto. Ahora está guardado en un cajón y jamás lo pudimos ver por las calles…

Ford GT90

El Ford GT ya sabes que es un modelo inspirado en el icónico coche de carreras GT40. Sin embargo, quizás no sabías que antes de este hubo otros conceptos. En 1995, Ford diseñó el GT90, una visión caleidoscópica del superdeportivo definitivo propulsado por un motor V12 de 5,9 litros y con cuatro turbos. Este motor generaba unos 740 CV de potencia, con velocidades punta de más de 400 km/h. Es decir, como un Veyron, pero 10 años antes.

Toda una maravilla para muchos fanáticos de la velocidad y de estos coches, pero había un problema: el motor se calentaba tanto que Ford tuvo que instalar unas baldosas cerámicas especiales en el compartimiento del motor para evitar que la carrocería se derritiera, una cerámica similar a la usada en el transbordador espacial para evitar que se queme durante el reingreso en la atmósfera. Por eso los ingenieros decidieron no poner en producción este vehículo.

Nissan IDx

Y pasamos a otro concepto alucinante, esta vez de Nissan. En 2013 se debería haber lanzado un Nissan IDx que no llegaría a entrar en producción. Se trataba de un modelo que debería competir con el BMW Serie 2, pero no se veía como un cupé de dos plazas moderno, sino que Nissan decidió usar un diseño retro de su carrocería.

También instalaron bajo el capó un motor de gasolina de 1.6 litros turboalimentado con más de 202 CV de potencia, pudiendo acelerar de 0-100 en unos 7 segundos. Todo parecía fantástico, incluso llegó a aparecer en algunos videojuegos de coches, por lo que podrás conducirlo virtualmente, ya que no lo podrás hacer en la realidad…

GT by Citroën

¿Un Citroën GT? Pues sí, aunque no llegaría a producirse, en 2008 hubo un intento de la firma gala de incorporarse al mercado de este tipo de deportivos. Se trataba de un concepto conocido como GT by Citroën. Suena bastante raro viviendo de una marca especialmente dedicada a los utilitarios, pero así fue.

Esta especie de nave espacial futurista se hizo para promocionar el videojuego Gran Turismo 5. En esta versión digital para este título se empleaban 4 motores eléctricos que producían unos 790 CV de potencia, pero el coche real que se construyó para mostrar usaba un motor Ford V8 de unos 660 CV.

VW W12 Nardo

Pasamos 2002 y a un concepto que se denominó VW W12 Nardo. ¿La idea? Pues imagina que VW hubiera hecho un mini Bugatti Veyron, pues eso era este superdeportivo con motor central. Finalmente no llegaría a producirse, pese a haber conseguido un récord mundial de velocidad en tierra de 24 horas conduciendo uno de estos a toda máquina todo el día. El promedio de velocidad fue de 320 km/h, pudiendo recorrer casi 8000 km de distancia.

Suena muy bien sobre la mesa, pero finalmente VW decidió no hacerlo. Este vehículo, de haberse fabricado, hubiera venido con un motor W12 con 5.6 litros y más de 600 CV de potencia, consiguiendo acelerar de 0-100 km/h en unos 3.5 segundos y alcanzar velocidades punta de casi 360 Km/h. Eso hubiese sido el automóvil más rápido fabricado por VW, pero solo se quedó en un hubiese sido…

Range Rover Range Stormer

El Range Rover Sport SVR V8 sobrealimentado no fue el primer Range Rover rápido. Hubo otro concepto anterior, en 2004, se denominó Range Stormer. Se basó en el Range Rover Sport estándar, pero Land Rover se deshizo de las dos puertas traseras y usó un motor V8 de 4,6 litros sobrealimentado.

Las llantas de este vehículo también fueron «tuneadas», usando las de 22 pulgadas, además de colocar puertas estilo tijera como las de algunos superdeportivos, usaron un llamativo color naranja brillante, y el resultado sería un coche fascinante que llegaría a los 290 km/h de punta. Desgraciadamente para los amantes de los coches, Land Rover no lo llegaría a fabricar…

Lamborghini Asterion

Por último, volvemos a la marca transalpina. El nuevo Lamborghini Sian es el primer automóvil de producción híbrido de la marca, pero su primer híbrido fue el concept car llamado Lamborghini Asterion de 2014. Se suponía que sería más parecido a un concepto GT, con un interior más lujoso y espacioso. Sin embargo, parece que todo se torció y canceló su proyecto para centrarse en la construcción del Urus, su SUV.

Hay que destacar también que este concepto usaba un chasis del Aventador, pero sustituyeron el V12 por un motor V10 de algo más de 610 CV como el del Huracan. Luego, el espacio que dejaba este motor más compacto lo usaron para instalar dos motores eléctricos que eran capaces de generar más de 300 CV de potencia. Todo eso le valía a este concepto para acelerar de 0-100 km/h en unos 3 segundos, y llegar a velocidades punta de unos 297 km/h.

Conclusión

A veces, los concept cars o los proyectos más disparatados de las marcas de coches son los que más gustan y atraen al público. No entendemos muy bien por qué finalmente no los lanzan al mercado. Es cierto que ellos tienen equipos trabajando en ver qué es viable, qué puede ser demasiado costoso, qué no tendría éxito en el mercado, etc. Pero ¿a quién no le ha sorprendido el concept car que las firmas muestran en los eventos del motor y luego les decepciona el modelo de calle que finalmente sale? Eso pasa muchas veces, y es que en ocasiones los aficionados al motor demandan cosas más radicales que las que finalmente se atreven a lanzar al mercado. Debería haber algunas marcas algo más atrevidas e innovadoras para crear modelos extremos. Quizás no fuese tan disparatado…

No olvides comentar. ¿Qué me dices? ¿Te comprarías alguno de los mejores coches jamás fabricados de la lista?