Mitsubishi Outlander PHEV: Estos teasers anuncian su llegada al mercado

Aunque a simple vista no lo parezca, la cuarta entrega del Mitsubishi Outlander es la más rupturista de todas. Cuando tuvimos todos los datos de su lanzamientos os contamos sus secretos, pero te recordaremos que ya no usa una base propia. Ahora está desarrollado sobre la plataforma CMF-C/D de la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi. Gracias a este avance, han podido integrar soluciones tecnológicas que, por sí sola, no hubieran podido en años.

Nos referimos, como podrás imaginar, a que la casa de los tres diamantes había perdido el músculo para desarrollar su propia tecnología. Esta dificultad iba contra los intereses del Mitsubishi Oultander PHEV, la versión con más éxito de este todo camino. Pero tranquilos, que tras anunciar que se tomarían con calma la creación de esta nueva versión, aquí tenemos los primeros datos oficiales. Llegan en forma de teaser y ojo, que son muy interesantes.

El sistema híbrido enchufable del nuevo Mitsubishi Oultander PHEV es completamente nuevo…

Las fotos (o teasers) que podéis ver del nuevo Mitsubishi Outlander PHEV no enseñan gran cosa. Básicamente se limitan a mostrar el puerto de carga para alimentar al paquete de baterías del sistema eléctrico. En segundo lugar está el logo Plug-in Hybrid EV que lucirá en alguna zona de la carrocería. Y hasta aquí en cuanto a diseño, pues sus rasgos estéticos básicos tampoco van a cambiar mucho. Nuevas llantas, colores, adornos y poco más…

Lo que sí nos interesa tiene que ver con el tren motriz híbrido enchufable que latirá bajo su piel. Por el momento la casa de los tres diamantes no ha querido dar datos técnicos, pero sí ha dado una pista al respecto. El sistema PHEV es de nueva generación y, respecto al anterior, tendrá una mayor potencia. Esta afirmación puede aplicarse tanto al motor térmico como al eléctrico. Además, la capacidad energética de la batería también será más elevada.

Todo ello debería redundar en un rendimiento en carretera más potente y una mayor autonomía al circular en modo eléctrico. Además, tampoco podemos obviar tres datos que hacen muy atractivo al nuevo Outlander PHEV. Primero: mantendrá un habitáculo amplio y generoso para dar cobijo hasta a siete pasajeros. Segundo: contará con el sistema de tracción total 4WD PHEV con doble motor eléctrico. Tercero: la fecha de su debut oficial…

Si todo va según los planes de la firma nipona, debutará a lo largo de este año fiscal. Según los japoneses, va desde el 1 de abril de 2021 al 31 de marzo de 2022 por lo que podría hacerlo en cualquier momento. Primero lo hará en Japón y luego llegará a otras regiones del mundo. A Europa no está previsto que llegue, todavía, pero como ya sabemos que se quedarán, lo mejor es no perder la esperanza. Mientras tanto, aún puedes hacerte con una unidad del actual…

Fuente – Mitsubishi