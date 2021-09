Pagani se asocia con PIF Investment para seguir desarrollando deportivos

El caso de Pagani es digno de ser estudiado en las facultades de periodismo y marketing. Cómo una firma de tan reducido tamaño, que fue fundada en el año 1992, ha sido capaz de plantar cara con éxito, a rivales de la talla de Ferrari. Eso parecía impensable, pero Horacio Pagani lo consiguió con aparente facilidad. Ahora, tras haber creado dos de los deportivos más radicales del mundo, los Zonda y Huayra, está listo para dar un nuevo paso.

Como sabéis, porque lo hemos explicado varias veces, crear un coche supone una gran inversión. Más aún si la tiene que hacer un fabricante de un tamaño tan reducido. Pues bien, para solucionar este problema y asegurarse la liquidez necesaria, han firmado un acuerdo de colaboración con un gran fondo de inversiones. Bueno, más que un acuerdo podríamos decir que es una ampliación de capital con transacción de acciones incluida. Veréis…

Pagani permitirá que PIF Investment se convierta en accionista minoritario, sin derecho a veto…

Horacio Pagani, CEO del fabricante de deportivos, ha decidido que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita adquiera una participación de su empresa. Los detalles de la transacción no han sido anunciados al detalle, pero hay fuentes que indican que PIF Investment se habría hecho con un 30 por ciento de las acciones. Sin embargo, «cogemos con pinzas» este dato, porque la nota de prensa asegura que será un accionista minoritario.

Según recoge la nota de prensa oficial…

«Nos enorgullece anunciar una asociación importante con PIF, un paso clave en nuestra estrategia de crecimiento a largo plazo, que prevé inversiones significativas para garantizar que nuestros próximos hipercoches seguirán transmitiendo emociones únicas, independientemente de su tecnología de tren motriz. PIF representa el socio ideal para consolidar aún más el posicionamiento de Pagani como una marca icónica en el segmento de hipercoches, así como para respaldar su estrategia de expansión en el segmento de estilo de vida»

Y hasta aquí podemos leer, porque la nota no explica más datos. Los planes de futuro de Pagani están guardados bajo siete llaves y no son de dominio público. Sabemos que están dando los primeros pasos para crear un nuevo modelo, pero no sabemos qué rumbo tomará. Hay indicios que apuntan a que mantendrá el bloque AMG pero también hay fuentes que dicen que adoptará algún tipo de hibridación.

Seguiremos al tanto para manteneros informados…

Fuente – Pagani