Google lo tiene todo para vender sus Pixel como churros, pero es como si no quisieran hacerlo

El evento ‘Made by Google‘ que se celebró ayer nos permitió conocer los nuevos Pixel 7 y Pixel 7 Pro, pero también los Pixel Watch y (no del todo) las Pixel Tablet.

Las nuevas propuestas hardware de Google actualizan y amplían el ecosistema hardware de la compañía, pero aunque Google podría convertirse en competidora directa de Apple en ese ámbito, parecen querer estar más en un discreto segundo plano. La ambición de Google está descafeinada: es como si no quisieran vender mucho, y no tenemos claro por qué.

James Park, directivo de Google, llevaba 10 minutos hablando del Pixel Watch. Pasaban pocos minutos de las 17.00 de la tarde, hora peninsular española, y llegó el momento de hablar de precio y disponibilidad. Y ahí fue cuando lo supimos: el Pixel Watch no se vendería en España inicialmente: lo haría solo en un puñado de países.

Con la Pixel Tablet, que también conocemos desde hace meses, la cosa fue aún peor: tras desvelar su diseño y algún detalle adicional —pero poco o nada de sus especificaciones—, Rose Yao, otra de las responsables de producto de Google, ni siquiera daba precio, y solo apuntaba a que este dispositivo se vendería en 2023.

Google parece apostarlo «todo» a sus Pixel 7 y Pixel 7 Pro. Las comillas son importantes, porque incluso en ese caso la ambición de Google es muy limitada.

Fuentes cercanas a la compañía revelan que Google ha pedido que se fabriquen más de 8 millones de estos móviles, y su objetivo es vender el doble de smartphones en 2023 de los que ha vendido en 2022.

Querer vender el doble está muy bien, pero la cosa pierde lustre cuando ponemos en perspectiva esos datos de venta. Como explicaba Vlad Savov, editor en Bloomberg, desde que Google lanzó los Pixel en 2016 ha vendido 27,6 millones de unidades.

Since Google launched Pixel phones in 2016, it’s sold 27.6 million units. That’s 1/10 of Samsung’s 2021 sales. In other words, Google would need 60 years to sell as many phones as Samsung sells in one.

Data: IDC

— Vlad Savov (@vladsavov) October 4, 2022