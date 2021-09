Huawei MateStation X: el primer AiO de Huawei llega con pantalla 4K y WiFi 6

Huawei lleva tiempo lanzando ordenadores y monitores, pero hasta la fecha nunca se había atrevido con un ordenador All-in-One (AiO). Eso, si embargo, acaba de cambiar, ya que la firma china ha lanzado en su país natal el Huawei MateStation X.

Se trata de un ordenador todo en uno con una pantalla 4K, procesador AMD y WiFi 6, entre otras bondades. El dispositivo se puede conseguir en dos versiones (según el procesador) y en China su precio parte de los 9.999 yuanes (unos 1.300 euros al cambio). A falta de saber si acabará llegando o no a España, vamos a conocerlo un poquito mejor.

Ficha técnica del Huawei MateStation X

huawei matestation x dimensiones y peso 732/632 x 252 mm 9 kilos pantalla IPS de 28,2 pulgadas Resolución 4K (3.840 x 2.560 píxeles) Formato 3:2 Relación pantalla-cuerpo: 92% Tasa de refresco: 60 Hz 98% DCI-P3 100% sRGB ΔE≤1 500 nits Pantalla táctil HDR400 procesador AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H tarjeta gráfica AMD Radeon Graphics memoria ram 16 GB (8×2 GB DDR4 3200 MHz) almacenamiento 512 GB SSD NVMe M.2 conectiVIDAD WiFi 6 2×2 MIMO Bluetooth 5.1 PUERTOS 1x auriculares 2x USB-C 3.2 Gen 1 2x USB-A 3.2 Gen 1 ALIMENTACIÓN Entrada AC: 90 ~ 264V, 47-63 Hz, 8A Salida DC: 16V/24A Potencia nominal: 384W SISTEMA OPERATIVO Windows 10 Home AUDIO 4x micrófonos 3x altavoces OTROS Webcam 720p integrada Lector de huellas en botón de encendido PRECIO Desde 1.312 euros al cambio

Pantalla 3:2 y con Ryzen bajo el capó

El Huawei MateStation es un dispositivo en el que Huawei ha conseguido meter una pantalla 3:2 casi sin marcos bastante grande sin sacrificar grosor. Su peso es elevado, de nueve kilos, aunque es normal teniendo en cuenta que es un AiO. El ordenador cuenta con una peana abatible que nos permitirá poner el panel en la posición que queramos.

Hablando de la pantalla, el dispositivo incorpora un panel IPS de 28,2 pulgadas con resolución 4K y 60 Hz de tasa de refresco. No es un dispositivo pensado para jugar, sino más bien para trabajar en remoto. Reproduce el 98% del espacio de color DCI-P3, el 100% de sRGB, tiene una precisión de color ΔE≤1 y es compatible con HDR400. Por si fuera poco, también es táctil.

En el interior encontramos dos configuraciones. Las dos comparten memoria RAM (16 GB DDR4 3200 MHz) y almacenamiento (512 GB SSD NVMe M.2), pero difieren en el procesador. El modelo más básico incorpora el Ryzen 5 5600H, mientras que el más potente monta el Ryzen 7 5800H. En ambos casos la gráfica es integrada.

En lo que concierne al sonido Huawei ha implementado los altavoces en la propia peana. Hay tres, dos de rango completo de cinco vatios y un woofer de diez vatios. Se completan con cuatro micrófonos que, de acuerdo a Huawei, pueden captar la voz hasta a cinco metros de distancia. Eso, junto a la webcam integrada, apunta claramente a las videollamadas.

En cuanto a conectividad y puertos, el dispositivo no se queda corto. Tiene dos USB tipo C, dos USB tipo A y una entrada de auriculares. Cuenta, cómo no, con WiFi 6 y Bluetooth 5.1. El sistema operativo es Windows 10 Home y es compatible con las funciones propias de Huawei, véase Huawei SHARE, que sirve para compartir la pantalla y los archivos del móvil entre ordenador y smartphone.

Versiones y precio del Huawei MateStation X

Como indicábamos anteriormente, el Huawei MateStation X se ha lanzado en China. Ya se puede comprar a través de VMall y los precios dependen del procesador. Son los que siguen. En lo referente a su llegada a España, sin noticias por el momento.

Huawei MateStation X con Ryzen 5: 9.999 yuanes, unos 1.312 euros al cambio.

9.999 yuanes, unos 1.312 euros al cambio. Huawei MateStation X con Ryzen 7: 11.999 yuanes, unos 1.575 euros al cambio.