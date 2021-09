Prueba Toyota Corolla GR Sport 180H , ¿mucha estética y poca chicha?

El Toyota Corolla de actual generación llegaba al mercado hace aproximadamente dos años y medio. Cambiaba totalmente su estética respecto al modelo anterior (el Auris), aportando también más tecnología y mejorando aún más su eficiencia y prestaciones. Los resultados del japonés en España son buenos, siendo el segundo compacto más vendido en lo que llevamos de año, sólo superado por el Seat León.

Sí, tiempo atrás ya probamos el Corolla en su carrocería familiar, la denominada Touring Sports. Pero en esta ocasión queríamos una versión con un poquito más de picante, así que nos hemos puesto al volante del Toyota Corolla GR Sport, el acabado deportivo que sólo se ofrece con la versión mecánica híbrida 180H, que otorga 184 CV. Parte de los 26.650 euros según el configurador. ¿Será un deportivo o solamente es maquillaje? ¡Vamos a descubrirlo!

Sí, el Toyota Corolla GR Sport tiene una estética muy atractiva

Poco tardamos en percatarnos de los cambios estéticos al echar un vistazo al exterior, donde los contrastes en negro saltan a la vista. En el frontal tenemos una parrilla específica con el contorno en negro brillante y un paragolpes que presume de una mayor deportividad. Por cierto, la iluminación es completa de LED.

Un detalle es que los logos de la marca no llevan el fondo azul, como sí lo llevan el resto de versiones híbridas, es decir, prácticamente todos los coches de Toyota que vemos por nuestras carreteras.

En el costado nos reciben una carrocería con el techo y pilares en negro, carcasas de los retrovisores también en negro, unas llantas específicas GR Sport bicolor de 18 pulgadas con el borde del centro de rueda en rojo y unas taloneras más marcadas. No falta un sutil spoiler de techo, cómo no, en negro, y también lleva los cristales posteriores oscurecidos.

La zona trasera es mi favorita, con esa forma del portón, los pilotos en forma de boomerang partidos por el maletero y un paragolpes más marcado. En la zona baja del mismo tenemos un apartado en negro brillante, que queda bonito pero que lógicamente también hace resaltar el polvo. Lo que no termino de entender es ese intento de salidas de escape en las esquinas… Son más falsas que Judas.

Longitud Anchura Altura Batalla
4.37 metros 1.79 metros 1.44 metros 2.64 metros

Un interior correcto, pero algo anticuado

Si pasamos al habitáculo el nivel de calidad es aceptable para un coche del segmento C y de marca generalista. Hay acabados mullidos y de buen tacto en la parte alta, mientras que en las zonas inferiores recurren a materiales rígidos. Nada fuera de lo común en la categoría. Eso sí, su estilo es muy reconocible como japonés, pues no muestra apariencia tan tecnológica como sí lo hace en el exterior.

El cuadro de instrumentos es mixto, con una pantalla TFT de 7 pulgadas en el centro para ver algunas informaciones y distintas configuraciones, mientras que a los lados tenemos relojes más clásicos para el cuentarrevoluciones, nivel de combustible y temperatura del refrigerante. Como decíamos, otros fabricantes muestran una estética bastante más vistosa.

Mientras, en la zona central del salpicadero se ubica el sistema de infoentretenimiento, con una pantalla táctil de 8 pulgadas y algunos botones físicos para acceder rápidamente a los distintos menús. La parte positiva es que va en una posición elevada, lo que facilita su visión, pero es cierto que los gráficos y la fluidez son mejorables. Nuevamente, hay modelos de la competencia que superan a este Toyota Corolla con creces en este apartado.

Por desgracia, la firma japonesa, como muchas otras, también utiliza el plástico en negro brillante en varias zonas del salpicadero y de la consola. Ya sabéis que no nos gusta porque se ensucia y araña con bastante facilidad.

¿Y qué cambios aporta el acabado GR Sport en el interior de este Corolla? Todo lo anterior es común al resto de la gama Corolla. Las variaciones principales de esta terminación más deportiva llegan de la mano de un volante multifunción perforado y unos asientos deportivos realmente atractivos por su diseño, siendo a su vez muy cómodos. También hay que añadir el tapizado del techo en negro, así como las costuras en rojo en los asientos, volante, fuelle del pomo del cambio y puertas.

Ojo, no es un coche amplio para adultos en las plazas traseras

Uno de los puntos débiles del Toyota Corolla en esta carrocería de 5 puertas es la habitabilidad. Está por debajo de la media en cuanto a espacio interior, y esto es algo que debes tener en cuenta si habitualmente llevarás a varios pasajeros. En las plazas delanteras hay suficiente espacio y la postura de conducción es cómoda, pero no se puede decir lo mismo en las traseras.

Para empezar, el espacio que tenemos para acceder a la segunda fila no es muy sobrado, pues la puerta no abre demasiado y, especialmente, por la distancia entre el estribo y el techo. Hay que bajar el torso para no golpear con la cabeza en el marco superior.

Una vez dentro, el espacio para las rodillas es relativamente justo, no siendo tampoco sobrado para la cabeza. Para cuatro personas de alrededor de 1,75 metros de altura es aceptable, pero me temo que si todos los ocupantes llegan el 1,80 no iremos cómodos. Además, la poca superficie acristalada lateral tampoco ayuda a mejorar la impresión de espacio.

La carrocería familiar TS tiene unas plazas traseras mejores gracias a la mayor distancia entre ejes y a una mayor altura en la zona de la cabeza de la segunda fila.

Por lo demás, en esta segunda fila tenemos salidas de aire centrales (sin control de temperatura), revisteros en los respaldos delanteros, un reposabrazos central y posavasos en los paneles de las puertas, que pueden venir bien en viajes. Lo que no encontramos son tomas USB, que pueden echarse en falta en determinados momentos para, por ejemplo, ir cargando el móvil. Sí tenemos estos puertos USB en la primera fila de asientos.

El maletero es el principal punto negativo del Toyota Corolla 5 puertas

Junto al espacio de las plazas traseras, el gran punto negativo del Toyota Corolla GR Sport es el maletero. Y no por el acabado en sí, sino porque la versión 180H tiene que reubicar la batería de 12 voltios bajo el piso de carga. ¿Por qué en las mecánicas 180H sí, y no en las 125H? Porque el motor híbrido más potente utiliza un 2.0 litros de gasolina que ocupa más espacio en el vano motor y no cabe la batería en la parte delantera.

Por tanto, tienen que elevar bastante el piso del maletero y, por ende, se reduce considerablemente el espacio de carga. Estamos hablando de un maletero con apenas 313 litros, que es muy poco teniendo en cuanta que estamos ante un coche de 4,37 metros. Las versiones 125H tiene 48 litros más de capacidad, que se nota bastante pese a que esos 361 litros tampoco son ningún dato excepcional.

Como ya dijimos en pruebas anteriores, si pretendemos viajar de vez en cuando, la carrocería de 5 puertas junto al motor híbrido de 184 CV no son una buena opción. Más sensato sería optar por la carrocería familiar Touring Sports, que con este motor de 2.0 litros reubican la batería junto al paso de rueda trasero derecho y la pérdida de capacidad de carga es mínima, sumando un total de 581 litros.

Hace apenas unas semanas la marca asiática ha introducido en su gama el Toyota Corolla GR Sport con carrocería familiar Touring Sports.

Dos mecánicas, pero sólo la más potente para el GR Sport

Como ya hemos dicho, el compacto nipón se comercializa con dos versiones híbridas. Por un lado está el 125H, que desarrolla 122 CV y, por otro, el 180H, que en conjunto entrega 184 CV. Recuerdo que el Toyota Corolla GR Sport sólo se vende en nuestro país con la mecánica más potente.

Como sabéis, combina un motor térmico de 2 litros y un propulsor eléctrico, dando como resultado la mecánica 2.0 Dynamic Force de 184 CV, con el cambio automático e-CVT habitual en los híbridos de Toyota. Según la ficha técnica hace el 0 a 100 en 7,9 segundos y su velocidad máxima está limitada a 180 km/h.

Al volante: Sin tacto deportivo

Si estabas pensando que el Toyoto Corolla GR Sport podría ser un suave deportivo, lamento decirte que no llega a tal punto. Las impresiones de conducción son muy similares a las del resto de la gama Corolla con este motor híbrido de 184 CV. Pese a su estética tan dinámica, no ofrece el tacto picante que algunos de vosotros podríais esperar.

Hace ya bastante tiempo que probé por última vez un Corolla, y ya no sé si es sugestión por la estética o si se siente ligerísimamente más firme que el resto de la gama. En cualquier caso, si hay alguna diferencia real en la puesta a punto es mínima. Lo que sí podemos hacer es optar por la suspensión adaptativa, que varía su dureza en función del modo de conducción. Eso sí, cuesta 1.200 euros extra.

Tampoco es que la dirección comunique demasiado a nuestras manos el límite de agarre, algo totalmente habitual en estos tiempos donde todo queda filtrado. Es suficientemente precisa y si seleccionamos el modo Sport gana algo de peso, siendo a su vez cómoda y blanda para el uso por ciudad.

Aun así, responde bien y es cómodo

La parte positiva de los coches híbridos es que gracias a que las baterías van en la zona baja de la carrocería, el centro de gravedad se reduce. Esto permite a las marcas optar por unas suspensiones no demasiado duras sin preocupaciones por los balanceos a la hora de hacer bruscos cambios de dirección. O lo que es lo mismo, tiene un buen paso por curva siendo a su vez un coche cómodo.

Un detalle que me gusta es que está bien aislado. En este tipo de vehículos, especialmente en ciudad, es muy agradable circular con un nivel sonoro muy reducido. A alta velocidad tampoco se nota demasiado, mostrando un gran aislamiento. En el caso de esta unidad, ayudan los gruesos cristales de las ventanillas delanteras, que sellan muy bien.

Y respecto al motor, los 184 CV declarados no parecen tantos cuando vemos que completa el 0 a 100 en 7,9 segundos, o cuando ya llevamos cierta velocidad y aceleramos a fondo. Es lo que tienen los coches híbridos no enchufables y el cambio e-CVT, que son muy suaves en todo momento pero tal vez se echa en falta un poco de “chispa”.

Del apartado de conducción lo que menos me ha gustado, y es algo que se repite bastante con los híbridos de Toyota, es la mala modularidad del pedal de freno. Esto se nota espacialmente callejeando, pues no es nada fácil detener el vehículo completo de forma suave, sin que la inercia haga ese pequeño e incómodo tirón al pararnos totalmente. A velocidades medias y altas no hay problema, pero este detalle sigue siendo una asignatura pendiente en la firma nipona.

¿Cuánto gasta el Toyota Corolla GR Sport de 184 CV?

Bastante más positivo me parece el consumo de este coche. Llevamos más de 180 CV y no por ello vamos a ver altas cifras en el cuadro de instrumentos. Callejeando los habitual es moverse alrededor de los 5,5 litros, y aunque dependerá mucho de nuestra conducción es muy raro verlo por encima de los 6 l/100 km.

En autovía a unos 120 por hora lo habitual es estar cerca de los 5,7, mientras que donde más eficaz resulta es en vías llantas de entre 70 y 100 km/h, donde incluso podemos ver cifras de 4,8 litros. Y es que, como sabéis, una ventaja de estos coches híbridos es que el consumo fluctúa muy poco de un lento callejeo a una velocidad estabilizada en autopista.

Conclusiones

Sin duda alguna, las mejores bazas del Toyota Corolla GR Sport son su diseño exterior y el contenido y estable consumo. Pero tiene demasiadas cosas a mejorar, como un interior de diseño poco actual, plazas traseras y maletero que no van a la par del tamaño exterior y la ausencia de un tacto más picante pese a ser un acabado deportivo. Un buen aspecto es que tiene un paso por curva muy estable, bien aplomado, dando confianza a ritmo alegre pese a no ser emotivo al buscar los límites.

Para el momento de maniobrar en un parking o en un sitio estrecho hay que tener en cuenta que la visibilidad trasera no es buena por su diseño exterior. Tenemos cámara de marcha atrás, sí, pero su visión no es buena y tampoco percibimos a la perfección cuántos centímetros nos quedan de margen. Ahí ayudarían unos sensores de aparcamiento, pero esta unidad no los trae… Es un opcional recomendable, sin duda.

A nivel de seguridad viene bien equipado, con ayuda al mantenimiento en el carril, frenada de emergencia automática, control de crucero adaptativo, limitador de velocidad, reconocimiento de señales, etc. El único sistema que he echado en falta es la alerta de presencia en ángulo muerto, que para mí es de los más interesantes.

Y ahora, una petición personal a la marca: ¡Queremos un Toyota GR Corolla!

