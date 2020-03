María Neira: “Un 5% de los pacientes en contacto con el Covid-19 necesitarán asistencia especializada”

P.- ¿Cómo valora el anuncio del presidente de español, Pedro Sánchez, de decretar el estado de alarma en España?

R.- Son decisiones muy graves, que no tiene precedentes y estoy segura de que han sido fuertemente reflexionadas, sopesadas y analizadas. Es una pena tener que haber llegado hasta aquí pero confiamos en que puedan contribuir a resolver esta crisis que estamos afrontando.

P.- En los últimos días se han multiplicado el número de casos en España y la situación se ha “descontrolado”. ¿Cree que las medidas que se han tomado son las correctas? Es decir, ¿han llegado a tiempo o habría que haberlas tomado antes?

R.- Este tipo de análisis son siempre muy fáciles de hacer a posteriori. No podremos saber nunca qué medidas habría que haber tomado y cuáles no. Todas las medidas que he visto que se decidían en España me han parecido muy adaptadas a la situación de cada momento. Si ahora han decidido escalar de esta manera tan importante será porque han evaluado que la situación ha cambiado y que merece este tipo de medidas.

P.- Antes de decretar el cierre de colegios en ciudades como Madrid para evitar el contagio del virus se autorizó una gran manifestación con motivo del Día de la Mujer el 8 de marzo. En su opinión, ¿cree que debería haberse suspendido?

R.- Tengo la seguridad de que cada país está haciendo una evaluación de la situación en cada momento. Las manifestaciones multitudinarias al aire libre no son los lugares que representan más peligro de contagio, sino más bien los lugares cerrados donde hay un acercamiento y las personas están más concentradas. Si no me equivoco, el número de casos en Madrid empezó a subir al día siguiente, con lo cual no podían provenir de la manifestación al aire libre por razones obvias. Además, la manifestación fue en todos los lugares de España y, sin embargo, donde hubo transmisión sobre todo fue en Madrid. Confío en que las decisiones tomadas están basadas en la evidencia y el análisis de las situaciones y desde la OMS confiamos en que esas sean las únicas razones que mueven a todas las decisiones que se están tomando, que son muy graves y tienen un impacto económico y social importante.

P.- También preocupa mucho la posibilidad del colapso sanitario por el gran aumento de personas afectadas. Además, algunos profesionales sanitarios denuncian ya la escasez de productos de protección, ventiladores o test de detección del virus. ¿Cómo lo ven desde la OMS?

R.- El porcentaje de pacientes infectados por el Covid-19 que van a necesitar ese tipo de asistencia especializada es muy pequeño. Sólo alrededor de un 5% de los pacientes en contacto con el virus y con condiciones de edad avanzada y patología previa va a necesitar ese tipo de asistencia especializada.

Es fundamental que los hospitales, que la asistencia sanitaria, el sistema sanitario en general, tenga un plan de preparación y respuesta coordinado. Estoy segura de que los hospitales y el Ministerio ya están trabajando en ese plan -o ya lo tienen- donde se aseguren que el material está disponible, que las guardias del personal sanitario sean adecuadas y que se haga una estimación de qué se puede necesitar, una previsión de cuál sería un escenario grave. Ojalá nunca sea necesario llegar hasta ahí, pero que por lo menos haya un plan de respuesta coordinado y pensado para responder a estas necesidades. Yo creo que el sistema sanitario español eso lo puede hacer perfectamente.

P.- El problema es que la demanda es muy fuerte en algunos productos sanitarios, no sólo de España sino de otros países y la producción es limitada porque nunca antes habían visto es esta situación. A lo mejor no existe una oferta suficiente para lo que se necesita…

R.- Efectivamente, ahí tiene que haber una coordinación, que debería ser a nivel europeo. Imagino que los países de la Unión Europea estarán trabajando en ese sentido. Desde la OMS hemos hecho una coordinación para ayudar a los países con menos recursos económicos, porque entendemos que los demás van a poder resolver la situación por sí mismos.

P.- Pero hay países europeos, como Alemania, que han prohibido la exportación de este tipo de materiales de protección médica, por ejemplo. ¿Qué le parece la insolidaridad europea?

R.- Desconozco ese aspecto y habrá que negociar a nivel europeo y demostrar que efectivamente tenemos una coordinación europea que en casos como estos es donde se puede demostrar.

P.- La OMS ha reconocido como pandemia la crisis del Covid-19. ¿Sigue la OMS recomendando la libre circulación de personas y mercancías o se plantea el cierre de fronteras?

R.- No, no ha cambiado, sigue exactamente esa misma recomendación porque creemos que las medidas tienen que tener una utilidad. La restricción de viajes y de mercancías a nivel internacional hemos considerado desde el principio que no esta demostrado que fuera a contribuir la reducción de la extensión del virus.

P.- Con todas las medidas que se están tomando, de no lograr controlar la propagación del virus con estas medidas ya excepcionales, ¿qué otras se podrían llegar a tomar de no detener la propagación?

R.- Yo creo que merece la pena, en Europa, mirar el escenario italiano y también el coreano, donde en unas semanas han conseguido controlar el virus y que es lo que repetimos desde la OMS: que el virus puede ser controlado. Y en el caso de Corea se han tomado medidas muy proactivas de detección de las personas en contacto con el virus, de trazado de los contactos, de aislamiento, medidas de higiene con la población muy concienciad y han tenido una mortalidad baja. Además, ya esta semana han tenido varios días consecutivos bajadas en el número de casos.

P.- El problema es que en España ya las PCR se están limitando porque no hay suficientes…

R.- Las pruebas se hacen efectivamente para poder identificar si esa persona necesita un aislamiento o no; si ya se hace de forma voluntaria ese aislamiento puede ser igual de eficaz que una PCR. Si una persona que tiene síntomas respiratorios, aunque no tengamos la certeza absoluta de que está causados por el virus del Covid-19, se pone en aislamiento es igual de eficaz la medida, no nos cambiaría nada saber si da positivo o no. Estoy hablando en un escenario en el faltara la prueba de PCR en una persona que tenga síntomas, pero efectivamente hay que concentrar las búsqueda. No es eso lo que va a cambiar la transmisión.