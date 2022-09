El nuevo Maserati GranTurismo toma las calles antes de su debut

La historia del Maserati GranTurismo es la de un amor eterno. Todo comenzó con el A6 1500 que vio la luz en el año 1946 y que extendió su producción hasta 1956. Como dato curioso, su nombre está formado por la letra «A» de Alfieri (uno de los hermanos de Maserati) y el «6» el número de cilindros del motor. Desde entonces, hasta hoy día la casa del tridente ha tenido en su gama modelos Gran Turismo, y Stellantis ha querido que en su renacer no falten.

Es más, la anterior declinación del GranTurismo ha estado en activo por más de una década. Vio la luz en el Salón de Ginebra del año 2007 y junto a la versión GranCabrio se ha mantenido en producción hasta el 2019. Y para evitar que sus rivales se les adelanten, están a punto de presentar al mundo al nuevo GranTurismo. Su línea es conocida, pero a pesar de ello, el equipo responsable de la firma ha decidido publicar estas fotos antes de su debut…

A pesar de su «destape», aún no hay fecha oficial para el debut del nuevo Maserati GranTurismo…

Como podéis ver en las imágenes oficiales publicadas por Maserati, el diseño del GranTurismo es una obra de arte. Quizá haya perdido gran parte de la agresividad del anterior, pero ahora muestra un equilibrio que muy pocos de sus rivales pueden exhibir. Así, en el frontal luce unas ópticas muy similares a las del nuevo MC20 y es más, el paragolpes, las tomas de aire y el gran tridente de la marca son prácticamente calcadas a las de se hermano.

La vista lateral, es más fluida aunque no se olvidad de elementos de diseño clásicos de los GranTurismo de la marca. A destacar los pasos de rueda, las entradas de aire ubicadas tras los guardabarros o la línea del techo. Y no podemos obviar que las manillas para abrir las puertas van en la chapa de la puerta, aunque no son extraíbles al tipo de los eléctricos. Por su parte luce unas llantas de aleación de gran tamaño y diseño multiradio acabado en Y.

Por su parte la zaga del nuevo Maserati GranTurismo es, quizá, más equilibrada que en el MC20. Sus ópticas Full LED son similares y están unidas en el centro del portón por una fina tira cromada. Justo sobre ella van las grafías de Maserati y, además, coronan el discreto alerón que forma la tapa del maletero. Por último en el paragolpes integra un atractivo difusor deportivo acabado en fibra de carbono y cuatro salidas de escape dos a dos…

Con todo, lo importante no radica en comentar su diseño, sino en lo que no se ve. Gracias a la nota de prensa oficial publicada por Maserati hemos sabido qué versiones del GranTurismo han tomado las calles…

«El nuevo Maserati GranTurismo ha salido a la carretera antes de su presentación oficial , en las versiones Módena y Trofeo equipadas con el motor V6 Nettuno»

Por ahora no sabemos cuándo tendrá lugar su debut oficial ni la potencia que tendrá su motor. Eso sí, quizá no sea tan sorprendente como la versión eléctrica Folgore llegará un poco más tarde…

Fuente – Maserati