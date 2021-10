Lexus y Fender se unen para lanzar al mercado una guitarra muy especial

Una de las premisas básicas, para todo buen fabricante de coches premium, es tener una imagen sólida y definida. No vale de nada apuntar a un cliente selecto y distinguido si sus modelos no están a la altura. Y no solo se trata de calidad, tecnología o diseño, sino de colmarlos de atenciones. De ahí que la colaboración entre fabricantes del sector y ajenos, como la moda, sea una constante. Lancia es una de las firmas que más experiencia tienen.

Sin embargo, podemos citar uniones de todo tipo. Aston Martin y Bowmore o Lexus y Fender. Sí, has leído bien, la firma premium de Toyota se ha asociado con el fabricante de guitarras y amplificadores. Como podrás imaginar, no han firmado un coche, sino una guitarra que para sí quisiera más de un maestro. Si te gusta la música y, además, eres un apasionado del mundo del motor te contamos qué ofrece. Eso sí, su precio y producción igual no te gusta.

De la guitarra Fender Lexus LC Stratocaster solo se fabricarán 100 unidades para todo el mundo…

De entrada, indicar que esta guitarra ha sido creada por el maestro espelialista Ron Thorn. Para darle forma se ha inspirado en el coupé y convertible Lexus LC que tan buena acogida tiene en mercados como el yanqui. De ahí que su nombre sea Fender Lexus LC Stratocaster. El siguiente dato que la hace única tiene que ver con el color azul que la viste. Sí, porque es el mismo que usaron para el LC Inspiration Series que conocimos tiempo atrás.

Sin embargo, hay un detalle que la hace aún más exclusiva: la guitarra no está pintada en ningún tono azul. Más bien se trata de un acabado azul estructural omnidireccional que surge de la reflexión de la luz en las capas de materiales incoloros que abrazan el cuerpo de la guitarra. Este mismo tratamiento se extiende por el cabezal, quedando rematado por un logo cromado de Fender. Incluso el diapasón está hecho de Richlite pulido en azul.

Otro de los materiales que también toman protagonismo es la fibra de carbono. Para acercarse a los modelos de la firma, el golpeador está fabricado en este mismo material. Además, los tornillos de cabeza mecanizada van en tono negro para crear una apariencia limpia y despejada. En último lugar hay unas perillas de aluminio cepillado que van a juego con los controles del equipo estéreo Mark Levinson que montan los modelos de Lexus.

Con todo, si te gusta esta guitarra y quieres una tendrás que correr mucho y ahorrar otro tanto. Sí, porque la producción de la Fender Lexus LC Stratocaster es de 100 unidades para todo el mundo. De ahí que su precio sea de unos 6 mil dólares, aunque el nivel de detalles sea tan elevado. Un ejemplo: el estuche de vinilo texturizado de fibra de carbono con extremos de cuero y el logo Lexus bordado en el interior. Ahí es nada…

Fuente – Lexus – Fender