Mitsubishi Delica Mini: Una furgoneta «molona» dispuesta a todo…

Aunque no lo creas, el sector del automóvil que tenemos en Europa es el más aburrido de todos. El Viejo Continente presume de vehículos de gran calidad y muy tecnológicos, pero la variedad no es su punto fuerte. Y si no crees esto, no has de hacer otra cosa que mirar en otros mercados, como EEUU o Asia. Entonces verás que nosotros tenemos un gran problema: nos creemos el ombligo del mundo y no sabemos aprovechar todas las oportunidades…

Sí y la mejor prueba de ello la tenemos en el Mitsubishi Delica Mini. ¿No conocías este modelo? Pues en sí es cien por cien nuevo, pero la historia de la Delica se remonta al ya lejano año 1968. De hecho, en nuestra región se han vendido algunas generaciones, pero su difusión fue muy muy limitada. Ahora, con esta nueva iteración “mini” la casa de los tres diamantes amplía su gama de furgonetas y lo hará en 2023 para celebrar su 55 aniversario…

La Mitsubishi Delica Mini 2023 debutará oficialmente en el Salón de Tokio… e incluye en su gama versiones híbridas…

Para anunciar el debut oficial de la nueva Mitsubishi Delica Mini la marca ha publicado varias fotos. Quizá no son las más adecuadas, pero sí suficientes para entender cuáles son sus planes. El primero dato a tener en cuenta es que el debut de la Delica Mini tendrá lugar durante el próximo Tokio Auto Show que se celebrará en 2023. El segundo, que es una furgoneta con tracción total AWD y está equipado con un tren motriz híbrido.

Y hasta aquí podemos leer en cuanto a datos oficiales. Con todo, Mitsubishi define a este nuevo modelo de la siguiente forma…

“Vagoneta liviana de gran altura” que promete ser “pequeña pero resistente”

Esta declaración de intenciones se aprecia por el tono que viste su carrocería. Se llama “Ash Green Metallic” y junto a unas ópticas semicirculares y frontal muy potente, dan la sensación de estar ante un SUV. En la vista lateral el rasgo de diseño más reseñable son los pasos de rueda “cuadradotes” o unas molduras plásticas en negro que van a contraste, también, con el techo. Por último, la zaga es sencilla aunque destaca por incluir tres elementos propios…

Artículo relacionado: Mitsubishi alegra su gama con nuevos prototipos y dos modelos inéditos…

Primero: la moldura que incluye la denominación “Delica Mini” y que ocupa todo el ancho de la carrocería. Segundo: por el diseño y posicionamiento de las ópticas. Tercero: por el contenido paragolpes en relación al gran difusor trasero de diseño off road. En cuarto, y último lugar, por el tamaño generoso del portón que da acceso al maletero y la altura. Esta es muy baja, facilitando las operaciones de carga y descarga haciendo poco esfuerzo.

Con todo, los rumores apuntan a que es la versión “furgoneta” del eK X EV que debutó hace unos meses. Si es así, medirá 3,39 metros de largo, 1,47 metros de ancho y una altura que iría de 1,64 a 1,66 metros. La batalla sería de 2,495 metros y se movería gracias a un motor gasolina tricilíndrico híbrido de 658 cc con turbo gestionado por un cambio automático tipo CVT. En todo caso, es mejor esperar, porque su debut tendrá lugar muy pronto…

Fuente – Mitsubishi