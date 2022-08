Arrival para parte de su actividad para reducir costes y sobrevivir…

La electrificación del sector del automóvil ha permitido que muchas empresas puedan acceder a él. Pero no es fácil hacerse un hueco en un sector que está tan atomizado y que, además, ha impuesto una barreras de entrada muy duras. Tanto es así que aún hoy Tesla tiene que seguir demostrando que se ha ganado su puesto y que no es suerte lo que está viviendo. De ahí que haya fabricantes que estén jugándose su futuro al borde de un precipicio muy muy alto.

Arrival es una de esas empresas que sueñan con hacerse un hueco en este complejo sector. Por si no te acordabas de ella, el pasado mes de diciembre de 2021 te contábamos cuáles eran sus planes de futuro. Sin embargo, el destino es caprichoso pues parece que su viabilidad como empresa estaría en el aire. La razón: todo apunta a que la crisis económica que ha enturbiado medio mundo habría provocado algunos desajustes en sus balances…

Arrival aún mantendría la producción de su furgoneta eléctrica… que debería llegar en otoño…

Quizá no lo sabías, pero Arrival inició su andadura cotizando en la Bolsa de EEUU. Pero la prensa económica se ha hecho eco de un pequeño problema: el precio de sus acciones habría caído un 90%. De esta forma, su capital se habría diluido y no les quedaría casi liquidez para hacer frente a su actividad cotidiana. El encargado de dar la voz de alarma es el Financial TImes, aunque previamente el banco alemán Berenberg advirtió de tal situación.

Según este banco, y el Financial Times, a Arrival le quedarán entre 150 millones y 250 millones de dólares de efectivo para finales de este año. Por tanto, si quiere seguir en activo tendría que buscar una fuente de financiación que la ayudara a seguir a flote. Con todo, si no encuentran esta liquidez parte de su plantilla estaría en peligro pero el gran problema llegaría con los proyectos que tiene sobre la mesa. El más importante: el desarrollado junto a Uber…

Artículo relacionado: Arrival Car: El utilitario eléctrico perfecto para las grandes urbes del mundo

De este proyecto ya te hablamos: el Arrival Car. Se trata de un vehículo para uso compartido que la firma está dando forma con la ayuda de los conductores de Uber. En un primer momento estaba previsto que viera la luz en algún punto de 2023, pero tras surgir esta noticia su viabilidad queda en el aire. Aún así, la firma inglesa dice que su primera furgoneta eléctrica llegará al mercado en el plazo que habían previsto: otoño de este mismo año 2022.

Para cumplir con este objetivo la fábrica que tienen en Bicester (Oxfordshire) tendría un sistema de cadena de montaje flexible. Es decir, la línea de ensamblaje habitual se reemplaza por celdas de fabricación flexibles que en función de las tareas pueden intercambiar los procesos. En todo caso, Arrival todavía no ha indicado de forma oficial cuál es su situación financiera por lo que habrá que ser muy prudentes y esperar…

Fuente – Financial Times