Mazda MX-5: Esta mula de pruebas camuflada anuncia su sucesor

El Mazda MX-5, conocido en otros países como Miata, es uno de los deportivos más queridos. Con los años no solo ha sabido consolidarse como el más vendido de su segmento, sino como una auténtica referencia. Vale, no es el más potente ni el que más sensaciones dinámicas transmite, pero su equilibrio general no está entre el compendio de virtudes de sus rivales. Sin embargo hay un pequeño problema: el actual ya es algo veterano…

El Mazda MX-5 ND (cuarta generación) vio la luz en el año 2014 y desde entonces está en activo gracias a la actualización constante que le ofrece la firma nipona. Con todo, el nuevo paradigma de la electrificación obliga a que tengan que trabajar en una nueva declinación que ya estaría rodando en forma de mula de prueba. Y toda la sorpresa se ha visto deslucida porque los fotógrafos espía lo han captado ligero de camuflaje y con algún cambio…

La nueva generación del Mazda MX-5 debería debutar en 2024…

Gracias a los compañeros de Cochespias hemos tenido acceso a las imágenes espía de la mula de pruebas del nuevo Mazda MX-5. Si te fijas bien, igual te decepcionas, pero tras esa fina y corta capa de camuflaje parece que hay alguna que otra novedad. Además, también debemos mencionar que la unidad captada lleva pintada la chapa de la carrocería en blanco. Y te preguntarás ¿Por qué? Pues muy simple, para que sea más difícil captar los cambios…

Teniendo en cuenta que Mazda no nos lo pone fácil, vamos a indicar dónde están los cambios del MX-5 NE. Si partimos del hecho de que conservará la plataforma del actual, se aprecia que los guardabarros traseros se ven un poco más anchos. Esto podría deberse a una anchura de vías mayor aunque la distancia entre ejes parece va a ser la misma que en el MX-5 ND. Además, se ven unos cables que van justo delante de las ruedas traseras.

Artículo relacionado: Mazda MX-5: La nueva generación seguirá fiel a su esencia más pura…

Para evitar que se aprecien bien están pintados en blanco y parecen tapados con una cinta adhesiva del mismo tono que la carrocería. Este detalle, aunque nimio, indica que están testando algún tipo de tecnología que podría estar relacionada con el tren motriz o con la calibración de algún sistema electrónico. Y hasta aquí, porque los demás detalles de este escurridizo Mazda MX-5 son aún difusos. Pero cuidado, que los rumores tienen sus teorías…

Sí, porque aunque Mazda indicó que conservaría la plataforma y los motores de gasolina, sí que podrían introducir algún cambio. El más destacado tiene que ver con la posibilidad de que este motor incorpore algún tipo de electrificación. Con todo, no deberían de tardar mucho tiempo en publicar datos, pues está previsto que el MX-5 NE debute en algún punto entre hoy y el año 2024. Seremos pacientes…

Fuente – Cochespias